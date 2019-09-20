Петропавловск-Камчатский, , 11:39 — REGNUM Круизный сезон на Камчатке закрывает лайнер Silver Muse (Серебряная Муза). Он ошвартовался в порту Петропавловска-Камчатского 20 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лайнер доставил на Камчатку 650 иностранных туристов. Туроператоры полуострова сообщают, что это последнее круизное судно в этом сезоне. Лайнер уже заходил на Камчатку минувшей весной. Он совершает круизы по Тихому океану.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в два раза выросло число туристов из Китая.