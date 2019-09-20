Москва, , 11:30 — REGNUM Никакого контракта Газпрома с украинской компанией «Нафтогаз» не будет ни по срокам, ни по гарантированным объемам прокачки газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака по итогам переговоров.

«Трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по транспортировке газа в Европу длились не больше часа и были отложены на месяц, то есть на конец октября, когда уже будет холодно на Украине.

Газпром дождется анбандлинга — разделения «Нафтогаза» на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.

А Украина будет обязана по европейскому законодательству подчиниться и обеспечить транзит. Каждый раз это будут разовые сделки.

Потребление Украиной российского газа будет на тех же условиях, если иных, более выгодных, не будет предложено Газпрому. Никаких компенсаций в $14 млрд Газпром обсуждать не собирается

Судебные тяжбы «Нафтогаза» и Газпрома продолжатся, но Нафтогаз будет расформирован к концу 2019 года, и большой вопрос: кто будет правопреемником в судах», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи с представителями «Нафтогаза» заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по транспортировке газа в Европу прошли конструктивно.

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