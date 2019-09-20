Ярославль, , 11:28 — REGNUM Департамент дорожного хозяйства провел первый аукцион по перемещению и хранению задержанных транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте. Из 58 лотов победители есть только в 8. Определены исполнители услуг на перемещение и хранение надземных транспортных средств в Ярославле и Ярославском районе, а также компании, которые будут изымать и хранить маломерные суда в Ярославле и Рыбинском районе. По остальным районам и городским округам не подано ни одной заявки.

Эвакуация автомобиля в Ярославле УФССП по ЯО

«Это первый небольшой, но очень важный шаг к комплексному решению вопроса о наведении порядка в части эвакуации транспортных средств и организации спецпарковок. Мы будем проводить аукционы и дальше, для того, чтобы подрядчики определились на территории всех муниципальных образований», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Эвакуацией транспорта в Ярославле будет заниматься индивидуальный предприниматель Сергей Новиков, согласно протоколу, его заявка победила предложения ООО «Спецтранс», «Спецавто» и муниципального «ПАТП-1». В распоряжении победителя, согласно поданной заявке, имеется 2 эвакуатора. Эвакуированные автомобили будут храниться на улице Промышленная на площадке ООО «Спецтранс». Согласно извещению аукциона, базовый тариф на перемещение одного авто на эвакуаторе составляет 3100 рублей, час хранения на специализированной автостоянке для автомобилей категории В по базовому тарифу — 40 рублей.

«Компании-победители имеют в наличии все необходимое оборудование, в том числе эвакуаторы, а все места хранения оборудованы службой круглосуточной охраны и системой видеофиксации», — пояснили в департаменте дорожного хозяйства.

В Ярославском районе победителем аукциона стало «ПАТП-1» Ярославля, эвакуацией маломерных судов в Ярославле займется ЯРОО «Яоосвод», в Рыбинском районе — «Яхт-клуб Коприно».

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