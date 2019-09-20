Уфа, , 11:25 — REGNUM В Уфе в 492 подъездах выполнен текущий ремонт лестничных клеток. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в 2019 году в городе будет отремонтировано 1 288 подъездов. Ремонтные работы с различной степенью готовности сейчас идут в 533 подъездах. Все работы планируется завершить до 1 декабря текущего года.

В подъездах во время ремонта были заменены почтовые ящики и установлены энергосберегающие светильники.

Отмечается, что в целях уменьшения тепловых потерь в 972 подъездах 335 домов были заменены деревянные оконные рамы лестничных клеток на пластиковые. Кроме этого были утеплены трубопроводы центрального отопления и горячего водоснабжения общим объемом 19 400 погонных метров.