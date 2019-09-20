Анадырь, , 11:26 — REGNUM На Чукотке закончили ремонт четырёх участков автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Запланированные на 2019 год дорожные работы выполнены на четырёх объектах из десяти — участке региональной автомобильной дороги «Эгвекинот — Мыс Шмидта», участках автодорог в Анадыре по улицам Отке и Партизанская. Также сделали подъезд к городскому кладбищу», — сказал в ходе селекторного совещания с первым заместителем минтранспорта РФ Иннокентием Алафиновым заместитель начальника департамента промышленной политики ЧАО Андрей Быков.

На других участках работы ещё идут.

На ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федбюджет выделил 40 млн рублей, ещё 14 млн добавили из казны Анадыря. Всего на ремонт дорог в округе в рамках нацпроекта выделили 83,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в 2019 году ремонт дорог ведётся на 10 объектах, семь из которых — в Анадыре.