Копенгаген, , 11:20 — REGNUM Крупнейшая газовая платформа «Тюра», находящаяся в датской части Северного моря, будет закрыта на три года на реконструкцию. Об этом сообщил нынешний владелец платформы — французская компания «Total».

«У нас сложилась такая ситуация, что расстояние между поверхностью воды и самой платформой составляет всего 15 метров, а этого недостаточно. Мы собираемся заменить старые платформы новыми высокотехнологичными, в том числе построить новую жилую платформу для рабочих», — заявил руководитель проекта в «Total» Мортен Хесселагер Педерсен. По данным компании данный проект обеспечит 2000 рабочих мест для Дании, а через три года добыча нефти и газа с платформы «Тюре» будет гарантирована на протяжении 25 лет — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В последующие три года, когда платформа не сможет производить добычу природного газа, поэтому недостаток будет восполняться за счет импорта из ФРГ. Это означает, что Дания частично будет закупать и российский газ. Министерство климата и энергетики в письменном обращении к DR заявило: «Мы будет закупать газ из ФРГ, который может изначально импортироваться в Германию из Норвегии, России или Нидерландов».