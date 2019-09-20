Вашингтон, 20 сентября 2019, 11:20 — REGNUM Результатами встречи с главой Facebook Марком Цукербергом поделился американский сенатор Джош Хоули на своей странице в твиттере 20 сентября.
В откровенном разговоре с Цукербергом Хоули, по его словам, предложил тому сделать две вещи, которые показали бы, что Цукерберг серьезно относится к конкуренции, предвзятости и политике конфиденциальности:
Напомним, минувшим летом Федеральная торговая комиссия США решила оштрафовать Facebook на $5 млрд за передачу персональных данных своих пользователей партнерам по бизнесу.