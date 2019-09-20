Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Результатами встречи с главой Facebook Марком Цукербергом поделился американский сенатор Джош Хоули на своей странице в твиттере 20 сентября.

Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В откровенном разговоре с Цукербергом Хоули, по его словам, предложил тому сделать две вещи, которые показали бы, что Цукерберг серьезно относится к конкуренции, предвзятости и политике конфиденциальности:

Джон Хоули «1) Продать WhatsApp и Instagram 2) согласиться на независимый, проводимый третьй стороной аудит в отношении цензуры. На оба предложения он ответил отказом».

Напомним, минувшим летом Федеральная торговая комиссия США решила оштрафовать Facebook на $5 млрд за передачу персональных данных своих пользователей партнерам по бизнесу.