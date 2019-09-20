Тюмень, , 11:12 — REGNUM В Тюменской области на площадке индустриального парка «Боровский» открылся уникальный технический центр «ЭнергоТехСервис» по производству модульных электростанций. Завод был возведён за два года. Его продукция будет востребована предприятиями нефтегазовой и горно-обогатительной промышленности, агропромышленного комплекса и сферой ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Первая очередь завода запущена 19 сентября 2019 года. Инвестором нового производства стала австрийская компания INNIO. Объём инвестиций составил почти 1,5 млрд рублей.

«ЭнергоТехСервис» — официальный дистрибьютор в России и сервис-провайдер, обладатель производственной линии по капитальному ремонту основных узлов двигателей газопоршневых установок Jenbacher и Waukesha компании INNIO.

Технический центр в Тюмени будет включать цех сборки модульного оборудования, такого как газопоршневые и газотурбинные электростанции, блоки подготовки газа, компрессорные установки. До 2022 года первую очередь завода дополнят логистический распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний электростанций и центр обучения сервисных инженеров.