Москва, , 11:12 — REGNUM Жители России считают, что размер необходимого прожиточного минимума зависит от размера населенного пункта. Так, для Москвы он должен составлять 29 тыс. 600 рублей. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для российских городов с населением более 500 тыс. человек, по мнению граждан РФ, размер необходимого прожиточного минимума в среднем должен быть 21 тыс. 600 рублей, для городов 100−500 тыс. человек — 20 тыс. 700 руб, до 100 тыс. — 19 тыс. 800 рублей в сёлах — 18 тыс. 500 руб.

В настоящее время жители крупных и средних городов России оценивают свое положение существенно хуже. Лишь около 30% граждан считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сёлах таких респондентов меньше 20%.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году (минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11 тыс. 290 руб. В 2020 году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

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