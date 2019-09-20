Смоленск, , 11:08 — REGNUM Более 1000 человек, десятки единиц спецтехники, силы Росатома, Росэнергоатома, Минобороны, МЧС, ФМБА — масштаб комплексных противоаварийных учений на Смоленской атомной станции впечатляет. Традиционно (КПУ проводятся каждый год на одной из российских АЭС) организаторы из концерна «Росэнергоатом» придумали сложный сценарий, более подходящий для фильма-катастрофы: на атомную станцию налетают смерчи небывалой силы, выводят из строя различное оборудование, а сотрудникам и руководству станции необходимо не просто отработать алгоритмы действий по минимизации последствий гипотетической аварии, но и сделать это так, чтобы живущие вокруг люди не пострадали ни от условного радиационного выброса, ни от паники, которая может сопровождать такие ситуации.

Справились в итоге на «хорошо» — именно такую оценку поставил руководитель учений — заместитель генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Дементьев.

«Участники КПУ продемонстрировали высокий уровень готовности подразделений, взаимодействующих структур и ведомств к действиям в чрезвычайной ситуации. Есть ясное понимание в распределении ответственности и задач, все готовы к совместным действиям», — сообщил он.

По сценарию первого дня учений, отрабатывались весьма гипотетические и невероятные сочетания нескольких неблагоприятных событий — природные катаклизмы и отказ систем сразу нескольких энергоблоков. В рамках тренировки персонал атомной станции произвел развертывание мобильной противоаварийной спецтехники для восстановления энергоснабжения и системы охлаждения оборудования — передвижных дизель-генераторных и насосных установок. Также были отработаны практические навыки по организации и проведению работ по условной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации условно пострадавшего с энергоблока АЭС и эвакуации персонала атомной станции.

Действия, предусмотренные сценарием второго дня учений, проходили на нескольких рабочих точках. В тренировке участвовали подразделения пожарно-спасательной части №1, обеспечивающие защиту Смоленской АЭС, которые продемонстрировали практические навыки по тушению различного вида возгораний и оказанию первой помощи пострадавшим. На специально отведенной территории отрабатывались практические мероприятия по дезактивации техники и санитарной обработке персонала атомной станции. В Десногорске и поселке Ершичи Ельнинского района развернулась работа условных эвакуационных пунктов.

Оценивая продемонстрированное в ходе учений взаимодействие между структурами аварийного реагирования, группой ОПАС и другими формированиями, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский подчеркнул: «Такие учения — один из этапов постоянной и системной работы по повышению безопасности Смоленской АЭС. Главная задача атомной станции, которую ставит перед нами государство и руководство Росатома, — выработка электрической и тепловой энергии при безусловном соблюдении требований безопасности. Необходимость учений определена требованиями норм и правил, действующих в Российской Федерации. Все задачи, стоящие перед Смоленской АЭС в рамках учений, реализованы полностью с положительным результатом».

Помимо персонала атомной станции, в КПУ были задействованы специалисты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), кризисных центров Росатома, концерна «Росэнергоатом», сил и средств МЧС, Минобороны, ФМБА России, поддерживающих институтов и научных центров, органов власти.

За учениями наблюдали иностранные специалисты из Франции, Южной Кореи, Финляндии, Египта, Чехии, ОАЭ, Турции и Японии, а также представители СМИ. Один из наблюдателей — директор отдела по безопасности в Комиссариате по атомной энергии Франции Дидье Киммель высоко оценил ход учений и отметил хорошее взаимодействие между специалистами ОПАС и персоналом Смоленской АЭС, благодаря чему решения принимались спокойно и взвешенно.

В период проведения КПУ энергоблоки Смоленской АЭС работали в обычном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.