Ташкент, , 11:08 — REGNUM В перечень неэлектронных въездных виз Узбекистана для отдельных групп иностранных граждан внесено дополнение, сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на соответствующий указ президента.

В перечень действующих виз для иностранных граждан внесена так называемая Investment visa. Она оформляется иностранцами, которые инвестировали в экономику республики не менее 8500-кратной базовой расчетной величины или $202 тыс. Срок действия визы составляет три года.

Ранее «инвестиционную визу» в Узбекистане планировалось внедрить с 1 марта 2019 года. Виза также распространяется на членов семей инвесторов с возможностью продления.

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