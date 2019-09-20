Орел, , 11:04 — REGNUM Аукцион на контракт по завершению работ по реконструкции моста «Дружба» в Орле размещён администрацией города, об этом говорилось 19 сентября на заседании профильного комитета горсовета Орла. Стоимость контракта составит 273 млн рублей, новый контракт может быть заключён уже в начале октября.

Как сообщили «Орловские новости», на заседании был поднят вопрос осмотра моста после ухода предыдущего подрядчика. Первый заместитель главы администрации Олег Минкин пояснил, что осмотр моста проводится раз в полгода, и результаты последнего осмотра пока неизвестно.

«Необходимость осмотра моста, если таковая будет, мы заложили в обязанности подрядной организации», — сказал Минкин.

Депутаты также предложили ужесточить ответственность чиновников в случае провала крупных проектов, в частности, прозвучало предложение обязать главу администрации города лично подписывать все контракты, дороже 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на ремонт моста был заключён с казанской фирмой «РГС», учредителем которой выступает компания, зарегистрированная на Кипре, стоимость контракта также составила около 300 млн рублей. Заказчиком работ выступало Управление коммунальным хозяйством. В конце августа мэрия Орла расторгла контракт с «РГС». Полномочия по проведению конкурсных процедур и контроля передали Управлению капительного строительства Орла.