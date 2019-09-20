Официальный представитель Резервного банка Индии Шактиканта Дас посоветовал правительству страны провести структурные реформы экономики для того, чтобы увеличить показатели роста ВВП, а также снизить зависимость от негативных тенденций на мировом рынке. Стоит отметить, что на протяжении нескольких месяцев темпы роста экономики страны оставались низкими, что стало причиной критики в сторону правительства Нарендры Моди. При этом он отметил, что положительным фактором развития является уровень внешнего долга страны, который составляет всего 19,7% ВВП.

Нью-Дели, , 12:10 — REGNUM Данное заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии было совершено нападение. В результате этого инцидента мировые цены на нефть подскочили на 19%, однако вскоре упали на 6%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель банка отметил, что ситуация в Саудовской Аравии будет иметь лишь ограниченное влияние на экономику Индии.

Индия уязвима к волатильности мировых цен на нефть. Это связано с тем, что более 83% своих потребностей в нефти она удовлетворяет за счет импорта. Саудовская Аравия является ключевым поставщиком нефти, что особенно проявилось после введения США санкций на иранские и венесуэльские поставки.