Кишинёв, , 11:01 — REGNUM В Кишиневе прошло первое за три года заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как передает ИА REGNUM, на встрече председательствовали вице-премьер Молдавии Василий Шова и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В повестке заседания были темы, касающиеся проблем в торгово-экономической области, продуктовой безопасности и фитосанитарных правил, сотрудничества в энергетической сфере. «Стороны подтвердили намерение углублять двусторонние отношения», — сообщили в Минэкономики Молдавии.

Стороны, в частности, намерены укреплять сотрудничество во многих ключевых областях: энергетике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте, строительстве, в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды.

«Важно продолжать развивать договорно-правовую базу сотрудничества Молдавии и России», — заявил президент Молдавии Додон, принимая сопредседателя межправкомиссии с российской стороны Дмитрия Патрушева.

А 20 сентября в Кишиневе проходит второй молдавско-российский экономический форум.