Краснодар, , 10:56 — REGNUM Краснодарский арбитраж принял к производству иск российского бизнесмена из списка Forbes Олега Дерипаски к владельцам трёх иностранных изданий — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Слушать претензии миллиардера к СМИ, чьи публикации легли в основу санкций США, начнут 12 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подробности иска неизвестны, он подан 13 сентября. К производству суд принял заявление 19 сентября 2019 года. Слушания состоятся в Краснодаре в 11:00 12 декабря. Из комментариев представителей Дерипаски СМИ известно, что публикации изданий Telegraph, Times и Nation фигурируют в отчёте управления по контролю за иностранными активами Минфина США, в котором обосновываются санкции. Отчёт был обнародован в мае 2019 года и сразу же получил негативную реакцию от бизнесмена, который назвал его «состоящим из клеветы и домыслов».

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Напомним, санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, который является конечным бенефициаром группы «ГАЗ», были введены Минфином США весной 2018 года. Под них попали и несколько компаний, где Дерипаска владел существенной долей. Под ударом оказался и автоконцерн, штаб-квартира которого располагается в Нижнем Новгороде. В группу входят свыше десятка предприятий в восьми регионах России, а численность работников составляет около 60 тыс. человек.