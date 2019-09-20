Чита, , 10:49 — REGNUM С момента начала действия в Забайкальском крае электронной визы (предъявить такой документ можно в воздушном пункте пропуска Чита) разрешением на краткосрочное пребывание в другой стране воспользовались более сотни иностранных туристов, отмечает пресс-служба забайкальского губернатора.

Причём, как пояснили в пограничном управлении ФСБ России, большая часть зарубежных гостей в Забайкалье являются гражданами Китая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа на эти регионы стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. Электронные визы — упрощенный способ въехать на территорию России — там стали доступны с 1 июля 2019 года.

Ранее распоряжением Правительства РФ был утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

По оценке исполняющего обязанности министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Максима Кравцова, за счёт нового механизма туристический поток иностранных граждан в Забайкальский край из стран Азиатско-Тихоокеанского региона может увеличиться на пять тысяч человек в год.

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