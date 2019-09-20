Анкара, , 10:48 — REGNUM Директор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки рейтингового агентства Fitch Эд Паркер заявил, что турецкая экономика после прошлогоднего финансового кризиса восстановилась и показала высшие проявления свойств гибкости и резистентности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эд Паркер отметил: «Общий впечатление, производимое экономикой Турции, заметно улучшилось. В Турции есть несколько «камней фундамента», которые сейчас очень сильны. Частные банки в хорошем положении. Частный сектор гибок и динамичен».

Эксперт добавил: «Платёжный баланс Турции теперь в профиците. К тому же не было никаких сложностей с привлечением капитала. В прошлом году в этом отношении были определенные подозрения. Темпы инфляции падают, а экономический рост усиливается».