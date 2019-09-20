Исламабад, , 11:54 — REGNUM 19 сентября Государственный банк Пакистана (Центробанк) опубликовал статистику о ключевой проблеме пакистанской экономики — дефиците платежного баланса.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в Госбанке Пакистана отметили, что по сравнению с июлем-августом 2018 года дефицит текущего платежного баланса сократился на 54% — до 1,4 миллиарда долларов. Улучшение показателя произошло несмотря на сокращение объема денежных переводов из-за границы. По мнению экспертов, значительного сокращения дефицита удалось благодаря снижению торгового дефицита: стоимость импорта снизилась на 23,44% по сравнению с июлем-августом прошлого года.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.