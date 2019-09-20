Исламабад, , 12:52 — REGNUM 19 сентября Государственный банк Пакистана (центробанк) сообщил, что за два первых месяца текущего финансового года (2019−2020) валютные резервы страны достигли 15,9 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, значительно удалось увеличить собственные резервы и Госбанку: к 13 сентября они составили 8,6 миллиардов долларов. Сообщение пакистанского центробанка говорит об увеличении стабильности экономики страны.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.