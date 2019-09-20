Исламабад, , 10:44 — REGNUM 19 сентября американская компания Exxon Mobil подписала с пакистанской государственной компанией Universal Gas Dictribution Company контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в интересах транспортной системы Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, соглашение было подписано в Хьюстоне (штат Техас) вице-президентом Exxon Mobil Ричардом Рейфилдом и главой Universal Gas Dictribution Company Гиясом Абдуллой Парачей в присутствии специального помощника премьер-министра Пакистана по вопросам нефти Надима Бабара. Как отметил Гияс Парача, первая партия СПГ прибудет в Пакистан уже в конце октября этого года.

По мнению пакистанского правительства, выгодный контракт с американским нефтяным гигантом позволит улучшить энергетическую ситуацию в Пакистане. Кроме того, ожидаемое снижение цены газа на внутреннем рынке должно принести пользу многочисленным владельцам транспортных средств.