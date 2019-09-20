Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:35 — REGNUM Национальный коммерческий банк Танзании (NBC) подписал агентское соглашение с Почтой Танзании, чтобы расширить распространение банковских услуг и облегчить доступ к финансовым инструментам в особенности в сельских районах страны. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации издания, соглашение последовало за распоряжением правительства о необходимости увеличения финансовой вовлеченности населения.

На церемонии подписания соглашения, прошедшей 18 сентября в Дар-эс-Саламе, министр строительства, перевозок и коммуникаций Исаак Камвелве отметил, что благодаря получению доступа к более, чем 370 почтовым отделениям, банк сможет предоставить банковские услуги на выгодных условиях тысячам жителей Танзании.

«Сотрудничество NBC с почтой поможет облегчить сбор правительственных налогов и пошлин, так как процесс будет проходить в комфортной среде в почтовых отделениях. Пользу от сотрудничества почты и NBC получат не только постоянные клиенты банка, но и пенсионеры, студенты, родители, предприниматели и фермеры», — заявил Камвеле.

Исполнительный директор NBC Теобальд Саби отметил, что сотрудничество позволит использовать электронную систему для предоставления банковских услуг в большинстве почтовых отделений по всей стране.

«В настоящее время у NBC около 2000 отделений, таким образом, с получением доступа к еще 370 почтовым отделениям, число людей, которым станут доступны банковские услуги, увеличится», — добавил Саби.

Начальник почты Хассан Мвангомбе отметил, что среди доступных населению в почтовых офисах банковских услуг будет уплата налогов, денежные переводы, снятие средств и открытие банковских счетов.