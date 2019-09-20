Тегеран, , 12:39 — REGNUM Председатель Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати заявил, что Иран будет обходить SWIFT для того, чтобы свободно торговать с другими странами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Абдольнасер Хеммати отметил, что Иран будет расширять список стран, с которыми торговля будет вестись в национальных валютах, что сделает SWIFT «практически бесполезным». Он также подчеркнул, что незаконные санкции США помогают Ирану находить альтернативу доллару во внешней торговле.

По словам чиновника, большинство расчетов с Россией и Турцией уже ведутся в национальных валютах, и Иран сделал предложение российской стороны об использовании альтернативной SWIFT платежной системы для поставок товаров на пространство ЕАЭС. «Российское руководство позитивно восприняло данное предложение», — отметил Абольнасер Хеммати.