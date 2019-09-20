Каир, , 10:06 — REGNUM Президент Египта Абедель Фаттах ас-Сиси одобрил кредитное соглашение между египетским правительством и Кувейтским фондом арабского экономического развития для строительства четырех станций по опреснению воды на Синайском полуострове. Об этом 19 сентября сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

Кредитное соглашение предполагает предоставление Кувейтом 15 миллионов динаров Египту на реализацию инфраструктурного проекта на юге Синая. Ожидается, что проект по строительству четырех опреснительных станций будет завершен к 2022 году. Весь проект включает в себя планы по строительству обширной дорожной сети, жилых и промышленных объектов, четырех опреснительных станций, больниц и канализационных систем.

Сообщается, что с момента своего основания Кувейтский фонд поддержал 52 проекта в Египте, предоставив в общей сложности финансирования на 3,36 миллиардов долларов.