Эр-Рияд, , 11:58 — REGNUM Председатель Управления по рынкам капитала Саудовской Аравии (Capital Markets Authority) Мохаммед аль-Кувейз заявил, что основным рынком для предстоящего размещения акций нефтяной компании Saudi Aramco станет саудовская фондовая биржа Tadawul. Об этом 19 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Обеспечение готовности фондового рынка к размещению является нашим приоритетом, особенно учитывая то, насколько крупной компанией является Saudi Aramco», — отметил аль-Кувейз.

Председатель Управления по рынкам капитала также добавил, что приготовления для обеспечения готовности Tadawul к предстоящему первичному публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco начались некоторое время назад, и многие из препятствий были устранены, включая открытие рынка для иностранных инвесторов и присоединение к глобальным индексам MSCI и FTSE Russel.

Председатель Aramco Ясир аль-Румайян заявил, подготовительные процедуры для проведения запланированного первичного публичного размещения акций государственной нефтяной компании будут завершены в течение ближайших 12 месяцев и что королевство намерено довести дело до конца несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру страны.