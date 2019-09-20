Эр-Рияд, , 11:28 — REGNUM Председатель Управления по рынкам капитала Саудовской Аравии Мохаммед аль-Кувейз заявил, что поправки к закону о рынках капитала позволят создавать новые биржи на территории королевства. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Управление по рынкам капитала будет уполномочено выдавать лицензии другим юридическим лицам для осуществления биржевой, депозитарной и клиринговой деятельности», — заявил Мухаммед аль-Кувейз.

В настоящее время в Саудовской Аравии существует только одна главная фондовая биржа — Tadawul. Только в 2015 году вышел закон, который разрешал участвовать в торгах иностранным инвесторам. В 2017 году была также запущена «квази-биржа» Nomu Parallel Market с облегченными требованиями к размещению ценных бумаг. Она была ориентирована главным образом на небольшие предприятия, ищущие внешнего финансирования.

Напомним, что в начале 2019 года акции биржи Tadawul были включены в международные индексы MSCI и FTSE Russel, что привело к дополнительному притоку иностранного капитала в королевство на миллиарды долларов.