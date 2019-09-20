Воронеж, , 09:56 — REGNUM Ровно месяц остается до старта фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж, который в этом году отмечает свое 10-летие. Опубликована деловая программа мероприятия, включающая семь потоков. 18 и 19 октября перед гостями фестиваля выступят более ста спикеров-практиков по темам интернет-маркетинга для бизнеса, IT-разработки, построения карьеры в сфере информационных технологий, сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Организаторы фестиваля «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области и рекомендательный проект «Like&Go»! Генеральный партнер — международная IT-компания «VRP Consulting». Фестиваль подтвердил статус главного IT-события Центрально-Черноземного региона и является одним из ключевых мероприятий российской интернет-отрасли

На сайте rifvrn.ru опубликована программа фестиваля. Еще идет ее наполнение, но уже известны хедлайнеры, сформированы основные секции и тематические блоки. Программа обещает быть насыщенной. Она будет интересна людям с разным уровнем подготовки. Есть секции, где говорят на языке, понятном только узким специалистам. Например, выступления по SAP, SEO, IoT, блокчейн, диджитал-дизайну. Есть обсуждение проблем, с которыми сталкивается каждый бизнес, делающий ставку на продвижение в интернете. Например, настройка контекстной и таргетированной рекламы, контент для социальных сетей, юзабилити сайта, оценка эффективности каналов рекламы. Тема построения карьеры в IT будет интересна и студентам, и опытным специалистам.

РИФ-Воронеж не только говорит о мировых и российских трендах в диджитал, но и скрупулезно рассматривает конкретные примеры успеха и неудач продвижения регионального бизнеса. Впервые на РИФ-Воронеж будет семь потоков. Дополнительный зал появился как раз для того, чтобы дать представить региональные кейсы. И в формате дискуссий поговорить о проблемах, которые влияют на работу регионального бизнеса.

Хедлайнерами десятого фестиваля РИФ-Воронеж стали:

Кети Сапович , диджитал директор « РОЦИТ ». Тема: «Диджитал в 2019—2020: главные тренды, инструменты и дизайн».

, диджитал директор « ». Тема: «Диджитал в 2019—2020: главные тренды, инструменты и дизайн». Анастасия Гусенцова , руководитель департамента SMM (Head of SMM Corporate Department) « Сбербанка ». Тема: Тренды социальных медиа. Что интересно аудитории сегодня».

, руководитель департамента SMM (Head of SMM Corporate Department) « ». Тема: Тренды социальных медиа. Что интересно аудитории сегодня». Полина Шагалиева , директор проектов « Ростелеком ». Тема: «То, о чем не говорят вслух, но обсуждают на кухне — вся правда о smart home».

, директор проектов « ». Тема: «То, о чем не говорят вслух, но обсуждают на кухне — вся правда о smart home». Павел Колодяжный, экс-руководитель направления продуктового дизайна (Digital Design Director) « Альфа-банка ». Тема: «Страх, боль и продукт».

экс-руководитель направления продуктового дизайна (Digital Design Director) « ». Тема: «Страх, боль и продукт». Руслан Осин, руководитель отдела по работе с прямыми клиентами Mail.ru Group, myTarget. Тема «Эффективная реклама при небольших бюджетах. Региональные кейсы».

В программе запланированы выступления по темам SMM, SEO, таргетированная и контекстная реклама, интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, разработка приложений, цифровая трансформация бизнеса, SAP, аналитика продаж, конверсия сайта, дизайн, кадры и карьера в IT.

Экспертами выступят представители компаний-лидеров в своем сегменте: РАЭК, DataArt, DSR Corporation, T-Systems, PromoPult, «Рокетбанк», «Северсталь-инфоком», «Антирабство», «РЕЛЭКС», eLama и др.

Напомним, что в 2018 году фестиваль посетило 4600 человека из Воронежа, Липецка, Курска, Белгорода, Тамбова, Орла и других городов. Еще 3700 зрителей смотрели онлайн-трансляцию мероприятия.

Участие бесплатное, необходима только регистрация на сайте.

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события.