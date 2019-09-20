Москва, , 09:56 — REGNUM Прожиточный минимум в РФ занижен и неадекватен реальности, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее повышение МРОТ на 850 рублей.

«Правительство могло себе позволить повысить МРОТ и на большую сумму. Но оно совершило сугубо формальный акт, — сказал Кудюкин. — В соответствии с Трудовым кодексом, минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Но закон говорит, что «не ниже», а выше можно! Но кто особенно требует от правительства, чтобы оно повысило МРОТ в большей степени? И насколько адекватно у нас вообще считают прожиточный минимум? Совершенно неадекватно! Он занижен. Это уровень физического выживания. Совершенно нищенский».

Подытоживая сказанное, Кудюкин констатировал, что правительство РФ, формально выполняя закон, «принимает довольно издевательские решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, пообещал, что в 2020 году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит, таким образом, 12 тыс. 130 рублей.

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