Москва, 20 сентября 2019, 09:56 — REGNUM Прожиточный минимум в РФ занижен и неадекватен реальности, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее повышение МРОТ на 850 рублей.
Подытоживая сказанное, Кудюкин констатировал, что правительство РФ, формально выполняя закон, «принимает довольно издевательские решения».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, пообещал, что в 2020 году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит, таким образом, 12 тыс. 130 рублей.
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