Москва, 20 сентября 2019, 09:54 — REGNUM Предстоящее повышение МРОТ на 850 рублей — это очень скромный шаг, который никак не поможет решить проблему бедности в стране. Об этом 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы» заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году возрастёт на 850 рублей.
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