Москва, , 09:54 — REGNUM Предстоящее повышение МРОТ на 850 рублей — это очень скромный шаг, который никак не поможет решить проблему бедности в стране. Об этом 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.

«Повышение на 850 рублей — это очень скромный шаг. Это меньше 10%, а учитывая, что реальная инфляция на предметы первой необходимости, ЖКХ составляет на 3−4%, а то и 7−8%, в лучшем случае идет об индексации минимальной заработной платы, — сказал Бузгалин. — Реальное увеличение будет абсолютно незначительным. Это первое. Второе. Проблема бедности таким образом, конечно, не решается. Это проблема фундаментальная, причем для её решения в стране есть все необходимые финансовые ресурсы. В частности необходимо введение прогрессивного налога на богатых и отмене налогов для бедных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы» заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году возрастёт на 850 рублей.

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