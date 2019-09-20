Кейптаун, , 12:48 — REGNUM По данным американской исследовательской группы, ожидается, что экспорт угля из Южной Африки резко сократится в связи с возросшей конкуренцией со стороны источников возобновляемой энергии и их повсеместным распространением, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

«Возобновляемая энергия занимает место энергии, полученной от использования угля, быстрее, чем прогнозировалось», — заявили в Институте энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA). В связи с тем, что все меньше стран используют уголь как топливо, Южная Африка, являющаяся крупнейшим на континенте центром экспорта угля, будет все чаще и жестче соперничать за спрос потребителей с другими экспортерами угля по всему миру.

«Мировая торговля углем продолжит неуклонно снижаться», — сказал Саймон Николас, аналитик группы. «Южная Африка столкнется с усилением конкуренции на рынках по всему миру со стороны других крупных экспортеров угля, таких как Индонезия, Австралия и Россия».

В 2018 году экспорт топлива с угольного терминала Ричардс-Бей, расположенного на восточном побережье Южной Африки, составил 73,5 млн. тонн. Хотя тотальное снижение экспорта угля «не произойдет в одночасье», политическим деятелям страны необходимо подготовиться к такому развитию событий, считает IEEFA.

«К 2030 году практически во всем мире использование новейших ветряных и солнечных электростанций будет дешевле, чем эксплуатация существующих угольных или газовых электростанций», — заявил Николас. «Такое уже произошло в Индии, главном импортере южноафриканского угля», — добавил эксперт.