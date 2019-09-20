Сеул, , 09:51 — REGNUM Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз темпов экономического роста Южной Кореи, сообщает Yonhap News.

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в 2019 году темпы экономического роста Южной Кореи сократятся до 2,1%.

Известно, что в ноябре 2018 года представители организации предполагали, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2,8%, однако в мае изменили свои прогнозы на 0,4%.

Кроме того, предполагается, что темпы экономического роста страны в 2020 году также снизятся на 0,2%, до 2,3%.

По словам представителей Организации экономического сотрудничества и развития, причинами снижение прогноза является замедление роста мирового рынка и сокращение объемов китайского импорта.

Рост мировой экономики в 2019 году составил 2,9%, а в 2020 году — 3%.