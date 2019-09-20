Найроби, , 09:56 — REGNUM Энергосистемы стран восточной и южной Африки будут соединены между собой в ближайшие два-три года после завершения строительства недостающих высоковольтных линий. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря министерства энергетики Кении.

Джозеф Нджороге сообщил, что высоковольтные линии, соединяющие Эфиопию, Танзанию и Уганду с Кенией, как ожидается, будут готовы максимум в ближайшие три года.

«В ближайшие два-три года у нас будут налажены связи с несколькими соседними странами в регионе», — сказал он на конференции по энергетике в Восточной Африке.

Линия Кения — Эфиопия будет представлять собой линию длиной 500 киловольт, а линии в Уганду и Танзанию — 400 киловольт. Линия электропередач, ведущая в Уганду, впоследствии будет соединена с Руандой и Бурунди. Все вышеперечисленные государства, за исключением Эфиопии, являются частью торгового блока Восточноафриканского сообщества (ВАС).

Нджороге добавил, что линия Кения — Танзания также, как ожидается, будет соединена с электросетями Замбии, что позволит торговать электроэнергией с ЮАР, которая уже имеет связи с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком, что обеспечит объединение восточноафриканской сети со странами юга Африки.

Ранее министерство энергетики Кении сообщило, что линия, соединяющая Эфиопию и Кению, должна быть завершена в 2017 году, в то время как линия между Кенией и Угандой должна быть готова в 2016 году, а линия Кения — Танзания должна была быть завершена к 2018 году.

Нджороге сказал Reuters, что задержки по срокам исполнения проектов были вызваны трудностями с приобретением земли на некоторых участках для размещения линий.

По состоянию на конец 2018 года Кения установила генерирующую мощность в размере 2 712 МВт при общем спросе на электроэнергию в размере 1 800 МВт. Установленная мощность Эфиопии составляет около 4300 МВт. В следующем году Уганда, как ожидается, введет в эксплуатацию гидроэнергетический проект мощностью 600 МВт, который увеличит генерирующие мощности страны примерно до 1600 МВт.

По информации телерадиокомпании, перебои в электроснабжении характерны для обоих регионов, и предприятия часто жалуются на то, что плохое или неустойчивое снабжение отпугивает инвесторов и повышает цены на местные продукты, поскольку многие фирмы в конечном итоге полагаются на дорогостоящие дизельные генераторы.

Соединение национальных сетей обеспечит больший пул энергетических ресурсов и будет означать, что одна страна сможет использовать излишки другой, передает агентство.