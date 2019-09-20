Барнаул, , 09:44 — REGNUM Несмотря на конец сентября, ряд регионов Сибири ещё не до конца подготовили к зиме жилищный фонд. Этот вопрос стал предметом обсуждения на совещании, которое провёл сибирский полпред Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из официальной информации, опубликованной на сайте сибирского полпредства, следует, что целом готовность жилья к предстоящему отопительному сезону составляет 98%. При этом отставания по плановым показателям подготовки этих объектов отмечаются в ряде населённых пунктов Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской и Кемеровской областей.

«В двадцати муниципалитетах этих регионов теплоснабжающие организации систематически не выполняют предписания Ростехнадзора», — заявил сибирский полпред.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года сибирский полпред уже проводил аналогичное совещание, посвященное подготовке к зиме. Тогда выяснилось, что в ряде регионов сохраняются ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. В частности, в Алтайском крае были отключены 302 котельные, в Новосибирской области — 216, Омской и Кемеровской областях — 155 и 80 соответственно.

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