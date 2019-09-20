Москва, , 09:33 — REGNUM Росатом подготовил нормативную базу для создания информационной системы учета и контроля за обращением с отходами первого и второго класса опасности. Об этом 19 сентября в ходе заседания коллегии по рассмотрению текущего статуса реализации нацпроекта «Экология» в Минприроды России сообщил Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом».

В частности, были подготовлены два проекта постановлений правительства — Об утверждении положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности» и «О порядке разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требованиях к ее составу».

Проекты внесены в правительство, сообщил Лебедев, добавив, что они должны быть утверждены до 1 октября.

Представитель Росатома назвал создание соответствующей инфраструктуры второй базовой задачей реформы. По его словам, в стране ежегодно образуется порядка 400 тыс. тонн особо опасных отходов, и менее 2% из них может быть обезврежено и утилизировано.

Базовая инфраструктура будет создаваться на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия. «Мы провели в этом году работу по передаче первых объектов этих имущественных комплексов. В этом году мы также приступим к изысканиям и будут выработаны предпроектные решения. Таким образом, федеральный проект реализуется в четком графике, предусмотренном в паспорте», — уточнил Андрей Лебедев. Он выразил уверенность, что федеральная схема расположения объектов будет утверждена в 2020 году, тогда же будут выполнены проекты по первым комплексам.

Уже сейчас в тех субъектах, где планируется создание инфраструктуры, созданы рабочие группы при общественных палатах. Также создана комиссия по экологии при Общественном совете Госкорпорации «Росатом». Открыта «горячая линия», где дают ответы на вопросы, касающиеся реформы.

Напомним, в прошлом году ГК «Росатом» была наделена статусом исполнителя федерального проекта по созданию системы обращения с отходами I и II класса опасности. В этом году был принят закон об обращении с отходами первого и второго класса опасности, который вступает в силу 24 сентября. Основная задача реформы, осуществляемой в рамках нацпроекта «Экология», — создание единой прозрачной системы, которая в режиме онлайн позволяет управлять отраслью обращения с особо опасными отходами.