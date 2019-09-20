Пекин, , 09:46 — REGNUM Китай запретил импорт свинины из Южной Кореи в связи с сообщением из Сеула о вспышке африканской чумы свиней (АЧС), передает 20 сентября агентство Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Представители ведомства сообщили, что усилили карантинные проверки грузов, а также и багажа пассажиров из Южной Кореи, и любая незаконно ввезенная свиноводческая продукция будет уничтожена.

На этой неделе Южная Корея подтвердила первый случай африканской чумы свиней в Пажу, городе недалеко от межкорейской границы, а министр сельского хозяйства страны Ким Хен Су сообщил о выбраковке 3950 свиней с трех ферм.

Напомним, цены на свинину в Китае достигли рекордного уровня, подскочив на 50% относительно прошлого года, после вспышки африканской чумы свиней в стране, которая привела к сокращению поголовья животных.