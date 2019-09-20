Магадан, Магаданская область, , 09:30 — REGNUM Житель Магадана на полученном «дальневосточном гектаре» в Среднеканском округе открыл производство лечебного иван-чая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Экологически чистый продукт из тайги уже продают в торговых точках региона.

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Александр Васильчук получил бесплатный гектар в 2017 году и успел в экологически чистых местах, где стоит стабильно тёплое и сухое лето, вырастить поля биологически ценного иван-чая. Он установил линию по выпуску листового и гранулированного напитка, которая выпускает до пяти тонн готовой продукции.

«Мощность оборудования позволяет выпускать до пяти тонн готовой продукции за сезон, но пока мы остановились на 600 кг — исследуем рынок. Готовы поставлять иван-чай в любую точку страны», — сказал Васильчук.

Он намерен развиваться и хочет взять второй участок земли для промышленного производство варенья и масла из местных растений — стланика и шиповника.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на Колыме заключён 1561 договор на получение «дальневосточного гектара». Действует 23 меры господдержки.