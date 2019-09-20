Уфа, , 09:26 — REGNUM Новое оборудование поступило в больницу города Нефтекамска. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Насос шприцевой с принадлежностями Injectomat MC AGILIA поступил в паллиативное отделение Нефтекамской больницы.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная модель шприцевого насоса обладает расширенным набором функций и позволяет программировать скорость введения лекарств, введение дозы за определенное время и др.

Напомним, что оснащение медицинским оборудованием больницы в городе Нефтекамск проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» — «Борьба с онкологическими заболеваниями».