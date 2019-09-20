Ижевск, , 09:21 — REGNUM Россия успешно прошла предварительный отбор на участие в конкурсе по строительству атомной электростанции в Саудовской Аравии наравне с ещё четырьмя странами. Об этом журналистам сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Мирный Атом Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что новости о том, что Россия прошла предварительную квалификацию в тендере и вошла в число отобранных стран, соответствует действительности.

«Это хорошая новость», — сказал Лихачев, слова которого приводит ТАСС, добавив, что не знает сроков проведения самого тендера на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

По оценкам источника издания в атомной отрасли предполагает, вероятность того, что конкурс состоится в 2020 году, очень мала. По словам собеседника, этот процесс может затянуться из-за смены министра энергетики в Саудовской Аравии, а также необходимости формулировки технических параметров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года власти Саудовской Аравии приняли национальную программу развития атомной энергетики. Королевство объявило тендер на строительство первой в стране АЭС из двух энергоблоков. Заявку на участие в тендере подала и российская госкорпорация «Росатом». Глава корпорацииАлексей Лихачев высоко оценил шансы компании на победу в конкурсе.