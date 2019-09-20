Киев, , 09:07 — REGNUM В случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года именно Россия является «наименее защищенной стороной», — заявил украинский эксперт по энергетике Иван Надеин в комментарии изданию «Обозреватель».

Украинский специалист заявил, что в сложившейся сейчас ситуации с транзитом газа Россия не может сказать — как мы хотим, так и будет так.

«Если они хотят, и мы не соглашаемся, правильно говорит наш министр Алексей Оржель— мы готовы к остановке транзита. И эта остановка очень критична для России», — подчеркнул Надеин.

Он напомнил, что Украина имеет в своих подземных хранилищах почти 20 млрд кубометров газовых запасов, а также имеет техническую возможность свободно покупать газ на европейских рынках. Соответственно, Киев готов к остановке транзита.

«А вот россияне в этом случае — наименее защищенная сторона, потому что они теряют очень большие средства на этой остановке, они теряют свои контракты, у них начнутся санкции и тому подобное. Они не смогут выполнять свои контрактные обязательства», — заявил Надеин.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе, состоявшихся накануне, 19 сентября, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через украинскую ГТС не будет продолжен после 1 января 2020 года. По его словам, до переговоров по сути стороны так и не дошли — «российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской сторон, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит».

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь сообщил, что Россия предложила временно продлить существующий контракт с Украиной.

Отметим, что следующий раунд переговоров запланирован на конец октября.