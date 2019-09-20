Бишкек, , 09:06 — REGNUM Мощность майнинг-ферм в Киргизии составляет 136 МВт, а месячное потребление электроэнергии — около 1 млн кВт∙ч. Об этом заявил глава Национального энергохолдинга республики Айтмамат Назаров, сообщает 20 сентября издание 24.kg.

«Это потребление трех областей. У нас воды мало. В таких условиях предоставлять им электроэнергию невозможно», — заявил глава энергохолдинга.

Он добавил, что майнинг-фермы в Киргизии строят по причине низкой стоимости электроэнергии. Для исправления ситуации в правительство внесено предложение, в рамках которого рассматривается вопрос разрешения импорта электроэнергии для майнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа председатель Национального энергохолдинга Киргизии Айтмамат Назаров заявил, что министерство экономики республики направило на рассмотрение правительства проект о законодательном урегулировании работы майнеров.

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