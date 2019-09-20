Москва, , 08:49 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение московского арбитража, которым общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» отказали в обязании «Ростелекома» исполнить обязательства по сублицензионному договору в сумме искового возмещения эквивалентной свыше 31,227 млн рублей — «в виде предоставления Паралимпийскому комитету России работ и услуг в натуральной форме». Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объёме в суд по интеллектуальным правам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В январе 2014 года ПАО «Ростелеком» и АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» заключили договор о партнёрстве, по которому компания предоставляет оргкомитету взнос в сумме 3,5 млн долларов США, который выплачивается в виде «добровольного безвозмездного взноса на организацию и проведение XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в размере 100 000 долларов США; лицензионных платежей по лицензионным договорам в размере 3 400 000 долларов США». «Ростелекому» в обмен на это предоставлялись права и привилегия партнёра. Параллельно с этим договором заключили сублицензионный договор на право использования товарного знака Паралимпийского комитета России. Сумма лицензионного вознаграждения составляла 700 тыс. долларов США и являлась «частью вознаграждения по договору о партнерстве». Также в документах был определен перечень услуг, которые «Ростелеком» должен был предоставлять оргкомитету как взнос в натуральной форме (ВНФ). После игр 2014 года было принято решение о ликвидации АНО. В свете этого к сублицензионному договору было подписано допсоглашение, по которому права передали Паралимпийскому комитету России. Между тем оркомитет и «Ростелеком» также подписали допдокумент, где изменили перечь услуг в качестве добровольного безвозмездного взноса, о котором, по заверениям комитета, его не уведомили.

«С начала 2016 года между истцом и ответчиком велись переговоры по поводу использования ВНФ при проведении XV Паралимпийских летних игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году», — уточнялось в материалах дела.

Комитет обратился к «Ростелекому» с просьбой оказать услуги связи на территории объектов проведения этих игр, но получил ответ, что у него нет необходимых лицензий на территории Бразилии.

Позднее комитет предложил «Ростелекому» «рассмотреть вопрос получения лицензионного вознаграждения в виде ВНФ для обеспечения участия Паралимпийской сборной команды России в XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония) в 2020 году», чтобы погасить задолженность за использование товарного знака. На это компания отказала, а долг, который выставил комитет, лёг в основу иска на услуги стоимостью 514 819,68 долларов США, что эквивалентно 31 227 365,85 рубля.

Поставщик услуг связи в суде заявил, что действие договора прекратилось еще в январе 2017 года, долг не подтвердив. Доказать обратное в суде Паралимпийский комитет России не смог и судья отказал в удовлетворении иска. В сентябре 2019 года решение устоялось в апелляционной инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в российском суде по интеллектуальным правам должны начать слушать иск бизнес-леди из Москвы к международному олимпийскому комитету. В иске речь идёт о досрочного прекращении правовой охраны ряда товарных знаков в одной из сфер.

Читайте также: Москвичка судится с Международным олимпийским комитетом