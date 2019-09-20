Москва, , 08:34 — REGNUM Уникальные волокна, не имеющие мировых аналогов, выпускает Научно-исследовательский институт синтетического волокна (ВНИИСВ, Тверь) для защиты ценных бумаг от подделки. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Как следует из сообщения, разработка выполняется в рамках развития сотрудничества с Гознаком. «Мы целенаправленно работаем над расширением ассортимента и объемов производства синтетических защитных волокон», — пояснил генеральный директор компании «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский. По его словам, сейчас предприятие ставит перед собой задачу активного продвижения продукции за рубежом.

Читайте также: Российский «Гознак» может начать выпуск паспортов для Киргизии

Все разработки тверского предприятия защищены патентами. Его производственные мощности позволяют выпускать до 100 тонн инновационной продукции в год, в том числе более двадцати видов полиамидных и пяти видов полиэфирных волокон.

АО «Научно-исследовательский институт с экспериментальным заводом» — единственное в России научно-производственное предприятие отраслевого профиля в области синтетических волокон, имеющее в своем составе институт и экспериментальный завод. Входит в АО «РТ-Химкомпозит».