Нижневартовск, Югра, , 08:30 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) подписано концессионное соглашение на 4,5 млрд рублей вложений в развитие и модернизацию центральной системы теплоснабжения города в ближайшие 10 лет. Концессионером выступает АО «Горэлектросеть», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных коммуникаций горадминистрации.

Полный срок концессионного соглашения — 25 лет. Долгосрочные параметры регулирования тарифов для концессионера будут определены Региональной службой по тарифам ХМАО.

Концессионным соглашением предусмотрены строительство газовой котельной, модернизация и прокладка тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, реконструкция существующего комплекса центральных тепловых пунктов.

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