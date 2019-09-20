Пхеньян, , 08:30 — REGNUM В 2019 году объем осеннего урожая в КНДР будет самым маленьким за последние пять лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Кукуруза DorisDorfmeister

По данным организации, плохая урожайности связана с низким уровнем осадков в период с апреля по июль текущего года.

По данным экспертов, больше всего от непогоды пострадали кукуруза и рис.

В связи с этим в этом году для решения проблемы нехватки продовольствия необходимо импортировать 1,58 млн тонн продовольствия, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что помимо Северной Кореи еще 41 страна мира нуждается в продовольственной помощи. В список вошла 31 страна Африки, 8 стран Азии, 2 страны в Латинской Америке и Карибском бассейне.