Москва, , 08:20 — REGNUM В Москве у пассажиров пользуются популярностью скоростные автобусы. Всего в столице курсируют 14 таких маршрутов, сообщается на портале градоначальника.

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Полуэкспрессные автобусы не останавливаются на каждой остановке, а только на самых востребованных пассажирами (у станций метро, МЦК и т. д.), что позволяет сократить время поездки на 10 минут.

Каждую неделю москвичи и гости столицы совершают более 1 млн поездок на полуэкспрессах. С начала 2019 года пассажиры воспользовались скоростными автобусами более 35 млн раз.

Как сообщало ИА REGNUM, полуэкспрессные автобусы в Москве ходят по выделенным полосам по расписанию. Интервалы движения в среднем не превышают 5−10 минут.

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