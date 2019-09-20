Красногорск, , 07:59 — REGNUM Арбитражный суд Московской области в ходе банкротного дела ПАО КБ «ЕвроситиБанк», что лишился лицензии три года назад, взял под арест имущество бывших топ-менеджеров. Обеспечительные меры наложили на имущество стоимостью 10,5 млрд рублей. 10 октября 2019 года арбитраж планирует начать рассмотрение заявления конкурсного управляющего по привлечению данных физлиц к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсный управляющий выставил претензии к бывшему главе правления Оксане Улановой и и. о. главы правления Дмитрию Белых. Проверка обстоятельств банкротства показала, что ими «не осуществлена передача документации банка и электронной базы данных (резервной копии) кредитной организации» и был «выявлен ряд сделок по предоставлению банковских гарантий, не отраженных в отчетности». Сами сделки проведены с нарушением законодательства, чем банку причинили ущерб.

Объём предъявленной ответственности составил 10 500 092 000 рублей.

«Также конкурсный управляющий должника обратил внимание суда на то, что непосредственно перед отзывом у должника лицензии на осуществление банковской деятельности приказом председателя правления О. Е. Улановой была значительно проиндексирована заработная плата всех сотрудников, на 50%, в отсутствие соответствующих экономических причин, соответствующие приказы в последующем были признаны недействительными сделками», — отмечалось в материалах дела.

Заседание по рассмотрению основного требования должно было состояться 19 сентября 2019 года, но его перенесли на 10 октября.

Напомним, регулятор лишил лицензии подмосковный банк 7 июля 2016 года. На тот момент банк, созданный в мае 1992 года, был на 245 месте в банковской системе России. К моменту отзыва лицензии банк утратил платежеспособность, а операционную деятельность перестал вести с начала июля. Хотя ещё в декабре 2014 года уставный капитал банка числился на уровне 1,21 млрд рублей.

Помимо Подмосковья банк, который за годы деятельности сменил три названия, был представлен в Ставропольском крае и Калининградской области. При учреждении организация называлась «Пятигорский межрегиональный энергетический Северо-Кавказский инвестиционный банк», спустя семь лет её переименовали в «Севкавинвестбанк», а своё последнее название она получила в 2004 году.

На начало августа 2019 года банк имеет долги перед 752 кредиторами на общую сумму свыше 10,834 млрд рублей. На день отзыва лицензии в банке на вклады физлиц приходилось 5,115 млрд рублей.

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