Хабаровск, , 07:59 — REGNUM Первый Дальневосточный транспортный форум стартовал в Хабаровске. Его участники обсуждают вопросы предоставления различных транспортных услуг населению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для участия в форуме в Хабаровск прибыли 170 участников из регионов ДФО, а также из сопредельной провинции Хэйлунцзян (КНР). Обсуждается развитие пассажирских перевозок автотранспортом, совершенствование транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, внедрение цифровых технологий в транспортной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО не успевают осваивать «дорожные» деньги. Из федеральной казны на строительство и реконструкцию дорог выделено 112,2 млрд рублей, освоено только 47,7 млрд.