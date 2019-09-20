Киев, , 07:51 — REGNUM Украина должна продолжать подготовку к прекращению транзита российского газа через свою территорию, так как переговоры о новом контракте не начались. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, комментируя итоги встречи в формате Россия — Украина — ЕС в Брюсселе.

По его словам, Россия по-прежнему не намерена исполнять решения Стокгольмского арбитража, а потому «до переговоров так и не дошли». Стороны готовы продолжать консультации о новом договоре, однако время уходит.

«Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — отметил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября прошел очередной раунд консультаций с участием российской и украинской делегаций и представителей ЕС об условиях использования ГТС Украины после завершения действия контракта между Газпромом и «Нафтогазом». Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что итоги встречи — положительны.

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