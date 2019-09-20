Париж, , 07:49 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о строительстве французско-германского завода по производству аккумуляторов для электромобилей и совместном проекте хранения данных, сообщает Le Figaro.

«Это две крупные промышленные инициативы в секторах, где Европейский союз (ЕС) отстает от США и Китая», — заявил министр в конце 50-го заседания экономического и финансового французско-германского совета в Париже.

Проект по созданию европейского аккумулятора для электромобилей был запущен почти два года назад и получил одобрение в Брюсселе в мае. Завод будет расположен в регионе Новая Аквитания, и первый камень, как ожидается, будет заложен уже к концу 2019 года.

Франция и Германия также решили создать собственную базу для безопасного хранения данных, чтобы не вверять их американским или китайским серверам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция и Германия согласовали совместную стратегию реагирования на глобальный экономический спад в условиях международной торговой напряженности.

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