Сургут, Югра, , 07:49 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) проезд в автобусах для студентов и пенсионеров будет осуществляться по дисконтным транспортными картами. Об этом сообщает «СИА-Пресс» со слов начальника департамента городского хозяйства Романа Богача.

Сейчас пенсионеры экономической столицы Югры ежемесячно получают по 600 рублей на проезд. На эти цели из бюджета Сургута выделяется 60 миллионов рублей в год. Однако нет учёта, на проезд тратятся эти средства или на другие нужды.

Благодаря транспортной карте чиновники намереваются узнать, с какой интенсивностью пенсионеры Сургута пользуются транспортной льготой. После сбора статистики, администрация города решит, стоит ли снижать стоимость билетов для пенсионеров и студентов вплоть до установки бесплатного проезда.