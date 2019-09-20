Москва, , 07:41 — REGNUM В Москве в жилых домах заменили 32 тыс. 063 устаревших лифтов на современные, соответствующие специальным городским стандартам, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Москве не осталось лифтов старше 25 лет

В настоящее время в жилых домах столицы почти не осталось лифтов, которые бы работали более допустимого срока эксплуатации — 25 лет.

Все лифты отвечают самым современным требованиям по безопасности и удобству для пассажиров (вне зависимости от производителя). Все поверхности внутри кабины антивандальные.

Отмечается что каждый день лифтами в жилых домах Москвы пользуются десятки миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в многоквартирных жилых домах Москвы с 2015 года заменили более 10 тысяч лифтов.

Ранее на эту тему: В Москве за 3 года заменили более 10 тыс. лифтов